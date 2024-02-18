黃捷批韓國瑜「搭孫曉雅肩不妥」 媒體人轟：作秀！走正道 @ChinaTimes

美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）16日拜會立法院長韓國瑜，期間為喬拍照位置，韓曾把手搭載孫肩膀數秒，遭民進黨立委黃捷指責行為不妥。對此，資深媒體人黃揚明質問，黃捷的言行「不就在作秀？」並呼籲，她已不是「翻白眼的高雄市議員」，應該要走正道。

根據《民視新聞》昨（17）日報導，黃捷受訪表示，韓國瑜在接待孫曉雅時，可能太過熱情、興奮了，所以把手搭在孫的肩膀上幾秒鐘，被很多人認為舉止不夠莊重，她呼籲，身為國會龍頭的韓，以後接待重要國際賓客時能更符合國際禮儀。

黃揚明今在政論節目《新聞大白話》表示，黃捷不久前才參加主張問政不要作秀的「為下一代而戰國會連線」，但她現在拿定格畫面去做評論的行為，不就是在作秀？他提到，只要有看過韓國瑜見孫曉雅的完整影片，就會發現韓想讓外賓站在C位，並無不妥，所以沒什麼好做文章。

在黃揚明看來，韓國瑜搭肩行為會引發綠營與側翼網軍的大舉攻擊，說明黑韓產業鏈一直蠢蠢欲動，然而，這次越是黑韓，韓就會越紅、聲量越高，且大家也只會覺得這些攻擊者無理取鬧，黃揚明也鄭重呼籲黃捷，她已是立法委員、而非「翻白眼的高雄市議員」，應該要走正道。