藍葦華劇中有大小老婆姚黛瑋（左）、黃錦雯。（民視提供）

藍葦華劇中幫大老婆姚黛瑋按摩腳。（民視提供）

金鐘視帝藍葦華加入民視8點檔《愛的榮耀》，飾演金盆洗手的黑道大哥「蔡龍」，還大享齊人之福，有大、小老婆姚黛瑋及黃錦雯；首次加入民視8點檔的錦雯，在第一天外景拍攝的尾聲居然崩潰大哭，她說因為自己很久沒有拍8點檔，這次來民視壓力很大，加上多日未能好好休息，反覆讀劇本、求好表現，讓她情緒崩潰。

藍葦華劇中經營營造公司，事業順風順水，劇中的大小老婆及女兒也陸續登場；飾演大老婆「陳淑女」的是姚黛瑋，錦雯飾演小老婆「吳春香」，女兒則是宮美樂飾演的「盈盈」。藍葦華表示，雖然角色大享齊人之福，但其他每一位角色都牽制住他，蔡龍的生存宗旨就是「Happy wife、Happy life」，在外工作時面惡心善，回家就是要討好老婆跟女兒，因角色喜感，他演出時都充滿喜悅。尤其造型浮誇又穿著木屐演出，雙腳整個大解放，算是自在愜意，每天都很舒心。

錦雯表示，雖然這是第一次加入民視，但許多人都是老朋友，所以特別照顧她，讓她感到十分幸運。此次她扮演小三「吳春香」，讓她期待自己可以像在直播一樣，把歡樂和解壓帶給電視觀眾。這次與藍葦華搭檔演出，她說早在藍葦華還是新手演員時便已合作過，她當時就覺得他表演很出色，一直疑惑為何他的演技未能得到大眾肯定，直到他獲獎，「這證明了我的眼光真的很好！」

她另一位對戲最多的演員是前輩姚黛瑋，由於姚的台語不流暢，錦雯看她苦讀劇本，忍不住為她捏把冷汗，但畢竟薑是老的辣，靠著獨特功力依然過關斬將，她讚譽：「檳榔姐妹花是經典，而我非常敬重她！」

姚黛瑋透露這次的角色需要轉變為溫柔的大老婆淑女，這對於一向擅長搞笑的她來說實為壓抑。加上她平時是口譯員，所以習慣先將劇本翻譯為英文，再轉譯為台語，常常台語會用成英文的文法，所以她說這次演出不僅要轉變形象，連台詞對她都是很大的挑戰。第一天開拍時因為重感冒，所以整個人昏昏沉沉，甚至因為吃感冒藥造成「斷片」記憶中斷，她感謝其他演員的協助幫忙，否則台詞都不知該怎麼說完。