南投燈會「無人機群飛秀」大受好評，南投縣政府緊急貼出公告指稱，民航局臨時突擊檢查，17日、18日臨時取消，引發熱議。民航局今（18）日表示，因接獲檢舉指燈會使用的無人機與申請不同，民航局通知縣府後，前往現場檢查，檢查發現並不相符，立即提醒展演單位相關規定，後續是否展演由申請人決定。

民航局表示，為維護飛航安全與地面人群安全，民航局自無人機群飛展演日益普遍後，即持續宣導活動使用的無人機必須通過資安檢測，且必須合法註冊，並與申請的無人機相符。

民航局指出，近日因接獲檢舉，指南投燈會無人機展演活動使用之機器與申請內容不符，民航局17日上午先通知南投縣政府，將於下午活動時派員檢查。民航局人員於17日傍晚抵達燈會現場後，經實地檢查，即將於活動使用之無人機，外觀、型式與展演單位本月4日申請時所提出不同。

民航局人員當場提醒展演單位，如要繼續展演，應使用申請時所提報之無人機，如使用未經許可之無人機，可能違反民航法相關規定。現場展演使用之無人機需與申請時相符，方能維護飛航安全，活動是否繼續，由主辦單位基於符合規定與安全的條件下決定，與民航局是否派員檢查無涉。

民航局表示，此案由南投縣府委託群飛業者所執行的展演，使用500架國產無人機，民航局於業者申請時，即提醒需使用通過資安檢測之合格機型，且需完成註冊，核准時也提醒業者必須依照核准內容作業，以確保展演時地面觀眾與設施之安全。

民航局強調，無人機群飛安全，一直是飛安宣導重點，相關規定已經宣導多時，民航局與各地方政府也均保持聯繫，共同確保展演使用之無人機符合規定並與申請內容相同，也會持續要求申請業者自律。