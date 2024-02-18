粉絲赴美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）演唱會再傳憾事，澳洲一名母親15日開車載著2名女兒前往墨爾本看泰勒絲演唱會，不料與一輛半拖車相撞，16歲大女兒當場死亡，10歲小女兒重傷、昏迷中，情況危急。

澳洲姊妹米卡（Mieka Pokarier）及芙蕾雅（Freya Pokarier）坐著母親的車前往泰勒絲演唱會途中發生車禍，米卡當場身亡，芙蕾雅命危。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、澳洲新聞網「New.com.au」報導，泰勒絲近日在澳洲展開巡演，不過15日昆士蘭州（Queensland）一名母親開車載著16歲大女兒米卡（Mieka Pokarier）及10歲小女兒芙蕾雅（Freya Pokarier）赴墨爾本看泰勒絲演唱會時，不幸遇上死亡車禍。

車禍發生在當地時間15日晚間6時，這名母親駕駛的休旅車在新南威爾斯州（New South Wales）杜波鎮（Dubbo）東北方30公里處與一輛半拖車相撞，坐在副駕駛座的米卡當場死亡，後座的芙蕾雅重傷，被送往雪梨醫院救治，不過目前仍昏迷。

駕車的母親則受到輕傷，半拖車駕駛也因為受傷送醫，所幸狀況穩定。

少女們的父親波卡里爾（Peter Pokarier）昨（17）日發文哀悼大女兒離世：「我的寶貝離開，她是我的家人，也是我活著的目的。」

女孩們的教母福克絲（Karleigh Fox）說，女孩們及她們的母親很期待去泰勒絲的演唱會，甚至買了墨爾本及雪梨2場演唱會的票，她為這家人在募款網站GoFundMe發起網路募款活動，並寫道：「這原本是一次一生難忘的公路旅行，她們要去墨爾本及雪梨的演唱會。」

去（2023）年11月，泰勒絲在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）進行演唱會期間，一名23歲女粉絲因為高溫猝死。演唱會開始前夕，當地氣溫一度高達攝氏59度。

文章來源：16-year-old Taylor Swift fan killed on way to Australia concert
文章來源：Queensland girl, 16, dies in car crash near Dubbo on the way to see Taylor Swift
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