共展出25件作品。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

共展出25件作品。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

廖啟恒為宜蘭縣第一位宜蘭獎系列首獎得主，在宜蘭美術館做展出的藝術家；宜蘭市公所特別邀請他，即日起在宜蘭市立圖書館舉辦「復刻時光–映山水」創作展，其作品大膽轉化傳統皴法的筆法，顛覆水墨與西洋繪畫認知的另一種可能性。市長陳美玲表示，期望透過不同風格的藝文活動，增進市民的藝術欣賞能力。

宜蘭美展1984年開辦至今，首獎「宜蘭獎」為藝術競賽重要指標，為提供全台灣藝術創作者發表的平台，藉公開徵件的良性競爭，匯聚藝術創作能量，獎勵傑出藝術創作者，並鼓勵縣內的藝術家、美術家能與在地結合，自2014年起宜蘭獎得獎者，可於宜蘭舉辦個展，讓藝術的能量在這片文化沃土持續深耕。

現為佛光大學產品與媒體設計學系講師的廖啟恒，多年在藝術領域持續耕耘，他將所見自然景觀，經由內心知覺轉譯後，以特殊技法呈現在每幅畫中；此次創作展於圖書館的城東藝廊展出25件作品，展期至3月31日，以當代思維重新詮釋傳統山水印象，產生不一樣風貌的作品，成為現代版的「山水之變」。

其以「山水」為主體，油畫作為媒材，佐以豐富的色彩，另以區隔傳統的毛筆、水墨和宣紙進行的繪畫；廖啟恒用筆強勁有力，大膽的筆觸揮灑出雲霧水氣繚繞之態，有意識拆解傳統繪畫的佈局，充分展現出山水面向的多元性，創造出新型態的表現形式。

陳美玲表示，期望透過每檔不同風格的藝文活動，欣賞不同藝術家的創作，增進市民的藝術欣賞能力，營造宜蘭市文化藝術氛圍；期待這次的展覽，有更多藝術創作者或愛好者，能到展覽會場欣賞，讓藝術走入我們的生活中。