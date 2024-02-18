南部1對情侶前往攀登「南二段」，不料2人18日下山行至八通關大草原往觀高舊路橫切途中，不慎迷路受困於峭壁，經南投縣消防局派員前往成功獲救。（南投縣消防局提供／潘虹恩南投傳真）

南部1對情侶前往攀登「南二段」，不料2人18日下山行至八通關大草原往觀高舊路橫切途中，不慎迷路受困於峭壁，經南投縣消防局派員前往成功獲救並由直升機載運下山。（南投縣消防局提供／潘虹恩南投傳真）

南部1對情侶前往攀登「南二段」不料2人18日下山行至八通關大草原往觀高舊路橫切途中，不慎迷路受困於峭壁；南投縣消防局18日上午7時多獲報，派遣4名搜救人員並出動直升機前往，近11點多發現2人，其中陳女身體虛弱、林男腳踝扭傷，經直升機救援下山後自行就醫。

據了解，32歲林男與31歲陳女分別來自高雄與台南，2人為情侶關係，日前相約攀登「南二段」，12日下午台東縣向陽登山口入山，並預計18日由南投縣信義鄉東埔下山。不料，2人18日上午7時多行至八通關大草原往觀高舊路橫切途中不慎迷路，又因地勢陡、地面沙石滑受困於峭壁處進退兩難，幸尚能報案尋求救援。

南投縣消防局18日上午7時13 分接獲報案，派出玉山分隊2警消2義消前往救援，考量到地面部隊從東埔登山口至事故地點需1天路程，申請直升機至同富停機坪載運4名救援人員前往以爭取救援時效。

直升機上午10時25分降落八通關大草原，經搜救人員馬不停蹄趕往現場，成功在10時51分找到迷途的林男與陳女，使用繩索將2人拖拉至步道。經檢傷發現女性山友身體虛弱，男性山友腳踝扭傷，搜救人員給予初步包紮固定後，於12時20分攙扶2人抵達八通關停機坪，出動直升機搭載2名山友及4名搜救人員載運下山，下午13時順利降落同富停機坪，傷者自行救醫。