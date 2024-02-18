藝人林韋君以校園偶像劇《麻辣鮮師》出道，精湛演技擄獲不少觀眾的心，擁有演藝圈「發電機始祖」稱號的她，出道以來桃花不斷，近年則是轉換跑道當起瑜伽老師，即便已經45歲，仍擁有讓人稱羨不已的凍齡外貌及傲人好身材，日前曬出身穿比基尼的養眼照，讓網友捨不得將視線移開。

林韋君在情人節曬出身穿著白色比基尼，搭配印花短褲的辣照，不僅全身雪白肌膚一覽無遺，一雙不科學的修長美腿，凸顯出完美的身材比例，而她看到鏡頭也露出招牌甜美笑容，融化一票粉絲的心，接著祝賀所有人情人節快樂，不過卻曬出一袋藥包，透露近來身體微恙，但仍樂觀表示﹕「情人節的我～不曬恩愛曬太陽，不吃大餐吃藥藥，開心最重要」。

照片曝光後，網友紛紛留言﹕「情人節看你發美照，不放閃光只放女神光」、「超美，身材超性感的韋君」、「韋君無論什麼時候永遠都美美的」、「身材維持得真好，數十年如一日」，眼見有人詢問怎麼保養好身材，她也不吝嗇分享秘訣﹕「飲食正常、保持運動、勤做體內外保養」。