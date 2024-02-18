不少人旅遊喜歡結伴同行，可以一起分享美食、聊天、分擔住宿費用等，不過一名網友近日帶家人、朋友到日本東京自由行，結果每個人意見都不同，經常吵起來，讓他感嘆「出國自助旅行，是不是一定會吵架」。

原PO昨天在PTT發文，近期帶人家人和朋友到日本東京自助旅遊，一路上卻很不開心，例如有人堅持用Google Map帶路，迷路了還不能怪罪對方，有人則是想去大創買東西，被家人說台灣都有幹嘛在日本買？便宜沒好貨；還有人想買水，另外一個人則說回去喝飯店的水就好，甚至還有人抗議為何來日本要逛百貨公司，讓原PO感嘆「出國自助旅行，是不是一定會吵架？」

貼文PO出後，引起網友熱議「都一個人去啊，直接不用吵」、「帶歐巴桑個性的出門，跟團最省事」、「所以結婚前一定要去自助旅行一次」、「一個人自助是享受，兩個人以上是找罪受」、「一個人旅行迷路可能還有點浪漫情懷，兩個人去，迷路的話負責帶路的會一直被罵」。

有過來人分享，人數多的自助旅行在行前要做好2件事，第1是一定要事前討論好，出發前最好先溝通好行程，減少爭議；其次是慎選旅伴，要看對方的個性，「我媽就是超好旅伴，隨便我安排，我不小心走錯路也完全沒意見」、「蜜月旅行自助三周很開心，且出門在外彼此是唯一的依靠，反而不吵架」、「我都是規劃行程的，老公就是收行李看路線」。