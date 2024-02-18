2017年起一款棲息於日本沖繩久米島的海洋生物，因可愛長相而在日本網絡爆紅，但其身份「神秘」，外界不知其品種，暱稱其為「骷髏熊貓海鞘」（skeleton panda sea squirt），日本科學家2024年2月刊出論文，確認為新品種的海鞘。

骷髏熊貓海鞘已經在爆紅許久，直到今年2月才證實為新物種。（互聯網照片）

這款神秘的海底生物自2017年起成為網絡話題，被指是看起來「身體」像骷髏、「臉部」似是熊貓的神秘生物，長相獨特又可愛。據Marine Diving Web在2月16日報道，最初有久米島潛水用品店的工作人員把「骷髏熊貓海鞘」的相片放到公司社交網站，引起外界注意。

北海道大學理學院研究員長谷川尚弘與教授柁原宏於本月共同刊出論文，確認「骷髏熊貓海鞘」是新品種的海鞘，身長約2厘米。過去未有科學家對其展開研究，直至長谷川尚弘2018年在網絡看到其照片。

論文提出把「骷髏熊貓海鞘」的學名定為Clavelina ossipandae。在拉丁文之中，ossis意思為骨頭，pandae則是熊貓。

長谷川尚弘又談到，「骷髏熊貓海鞘」看起來像骨頭的白色部份是血管，黑色部份則只是一種圖案，目前未知為何有此種呈現。論文2月1日刊登於日本動物分類學會出版的國際英文刊物Species Diversity。

「海鞘」在分類上和高等的脊椎動物同屬於脊索動物門，算是比較晚期才演化出來的一群無脊椎動物。牠們行單體或群體生活，幼蟲為浮游性，尾部具有脊索，成體大都固著在岩石或其他物體上生活，身體為「被囊」所包圍。單體的海鞘體長大多在2至5公分之間，具有一出一入的兩個水孔，有點類似小茶壺，海水流經兩孔之間的網狀鰓時，其中的浮游生物就會被過濾吃掉。群體海鞘的體型很小，都是由最初的一隻海鞘行出芽的無性生殖，且共用一個被囊所形成。海鞘又稱為海中鳳梨，因形狀像小鳳梨而得名，在中國大陸山東省沿海一帶有一種俗稱「海奶子」的海鞘可以食用。其營養價值與其它的魚貝類相比，醣類的含量比較高，經過加工製造後的海鞘食品，不失其自然風味，食之感到香甜。在近代的研究中，海鞘有許多醫療價值，能有效的治療阿茲海默病，且其共生菌甚至能治療癌症。