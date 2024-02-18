31歲女星酉奈曾是女團AOA成員，今年1月證實交往音樂人「GALACTIKA *」成員FRIDAY.（姜正勳，音譯），男方還為TWICE、ITZY等夯團製作歌曲，傳出兩人今（18）日在首爾低調舉行婚禮；酉奈早在婚禮前釋出一系列婚紗照，絕美狀態被讚爆，網友也熱情送上祝福。

酉奈上個月被爆出準備結婚，她隨後也在社群上證實這個消息，但婚禮只會邀請親友參加，今日則在首爾低調舉行婚禮；酉奈升格人妻後，在Instagram分享一系列婚紗照，穿上絕美白紗的她臉上洋溢幸福的樣子，還有充滿個性風的黑色禮服，則是她最喜歡的一套禮服。

另外酉奈也公開告白先生姜正勳，感謝對方總是陪在她身邊給她力量，當她疲憊倒下，總能讓她重新振作，形容姜正勳是填補自己心靈空缺並給她溫暖的人；酉奈不忘感激一路上支持她的粉絲，雖然她已經離開演藝圈，請大家能祝福我們，也希望大家都能夠充滿幸福地生活下去。

其實酉奈不只空有美貌，自2019年她就以「e.NA」為創作藝名，有替電視劇《陽光先生》寫過多首歌曲，還擔任過ITZY《DALLA DALLA》、TWICE《Heart Shaker》的合音，據悉，酉奈就是當合音時認識負責製作的「GALACTIKA *」，與姜正勳交往、到現在結為夫妻。