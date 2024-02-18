台東市北町日式宿舍群近3年來招商多次流、廢標，今年初評選由雲朗集團得標，拿下經營權，租期9年10個月。台東縣府文化處強調，廠商預計規畫輕食餐飲、日式文化住宿、文化資產展示空間等。

北町日式宿舍群深具歷史與藝術價值，台東縣文化處修建完工後，每年針對園區辦理2次委外招商，當中2次無人投標，另外2次則因投標廠商經評選不合格而流標。

台東縣府文化處長李吉崇表示，經過評選，由雲朗得標，契約租用年限9年10個月，每年租金140萬元，廠商規畫有日式、輕食餐飲、日式文化住宿空間、文化資產展示共享空間及文化農夫市集等，預計再花9個月營造改善整體空間。

縣府表示，未來經營者能夠呈現出日式建築群的歷史脈絡，並展現出台東多元族群樣貌，廠商初步構想仍待審核。

台東市民權里的北町日式宿舍群，舊名為民權里日式建築群，建於日本昭和1940年代，1996年公告登錄成為歷史建築，2017年獲文化部再造歷史現場補助計畫，耗資2億修復10棟13戶於2020年完工，成為台灣目前保留完整的日本官員宿舍之一。