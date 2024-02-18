YouTube平台的前任CEO（首席執行官）蘇珊沃西基曾獲選世界百大最有影響力的女性。但今日卻有不幸消息傳出，她年僅19歲的大學新鮮人兒子在校區發現身亡。

就如同蘇珊一樣，兒子Troper也考上世界名校柏克萊加利福尼亞大學(UC BERKELEY)，人生剛要起步卻在校區喪生。據了解，警消到場後有嘗試進行緊急處理，但無奈以回天乏術。雖說官方沒有透露原因，Troper的奶奶卻坦承，應是因為藥物過量，更透露「不知道他吃的是什麼藥，只知道不是好東西。」