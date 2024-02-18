近日含「蘇丹紅」辣椒粉流入一般餐飲業，彰化縣衛生局昨晚接獲通報後，隨即清查縣內餐飲業，雖未發現與上述通報相同品名的產品，但已督促業者針對相同來源的辣椒粉製品（辣油產品）完成自主下架共95罐。

臺北市政府衛生局公布，追查保欣企業公司自大陸輸入，經新北市政府衛生局抽驗檢出工業色素蘇丹色素3號達4 ppb，不符規定（標準為不得檢出）之「紅辣椒粉」產品流向，轄內「禾禾園國際貿易公司」已將該批原料製成「天下第一辣辣椒醬（600公克／罐；製造日期2023年11月15日）」，並流入一般餐飲業。

彰化縣衛生局表示，該案進口「紅辣椒粉」檢出蘇丹色素3號，已違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第10款「添加未經中央主管機關許可之添加物」規定，不得用於製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列之用，違反者可處新臺幣6萬元以上至2億元以下罰鍰或7年以下有期徒刑，得併科新臺幣8000萬元以下罰金。

衛生局呼籲食品製造業者，購買原料時，應向製造商或上游供應商確認產品品質，並建立自主管理機制及落實驗收，確認原料符合《食品安全衛生管理法》規定後再進行加工，並保留可追溯來源及製程、品管紀錄等相關資料至少5年，該局仍將持續加強市售產品查核，以維護民眾食品衛生安全。

衛生局指出，蘇丹色素（蘇丹紅）是親脂性偶氮化合物，為工業用紅色染料，可用於溶劑、機油、鞋油及地板蠟等，但禁止添加於食品中，是環保署2018年6月28日公告之毒性化學物質，國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer，IARC）亦將之歸為三類致癌物。