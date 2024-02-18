2024亞洲羽球團體錦標賽18日進行決賽，上午的女團拚戰到第5點分高下，印度隊世界排名第472的16歲小將哈布（Anmol Kharb）再度打出神奇表現，在決定勝負的第5點又一次挺住壓力，以21比14、21比9擊敗世界排名第45的泰國選手崔姬翁（Pornpicha Choeikeewong），幫助印度隊以總比分3比2力克泰國，隊史首度收下亞團賽女團冠軍。

被排在第5點單打出賽的哈布，在這次亞團賽為團隊拿到3場重要的勝利，包括小組賽3局險勝大陸世界排名第149的女將鄔洛愉，準決賽直落二擊敗世界第29名日本女將仁平菜月，決賽再度於壓力下上場，一樣沒讓相信她的印度球迷失望，直落二為球隊拿到重要的勝利。

印度隊2022年在優霸盃男女混合團體羽球賽勇奪隊史首冠，他們的競爭實力依舊維持得相當好，女單名將辛度（PV Sindhu）同樣在本屆亞團賽有精采表現，決賽第1點21比12、21比12解決泰國革通（Supanida Katethong），為球隊打出好的開始，不過泰國也相當難纏，前兩點輸掉後在第3、4點追回，將比賽逼到第5點單打決勝，不過「終結者」哈布沒讓泰國逆轉成功，讓印度高舉亞團賽女團冠軍獎盃。