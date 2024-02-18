水上救生協會新竹市分會（簡稱水協）18日舉辦新春團拜，新竹市消防局長李世恭特別代表市府贈與1輛車況優良的公務車輛，提供水協勤務使用，由水協理事長黃龍生代表受贈，並回贈市府感謝狀，感謝市府支持民間救難團體的心意。

市長高虹安表示，感謝所有水協夥伴，不辭辛勞支援市府各項救災任務、水上救生演練，更為了民眾的水域安全作救生訓練及防災宣導，為夏日水域安全把關。

李世恭指出，水協長期協助竹市各項水上活動及救生任務，並積極推展社會服務工作，推廣水上安全、急救及消防常識，與消防局共同守護市民朋友水域安全。

由於水協原有勤務車齡已達21年，車輛不堪使用，市府為感謝水協長期來的付出，特贈與公務車供該分會協助救災及宣導勤務使用，秉持守護公共安全的決心，提供民間救難人員最大的協助。

消防局表示，由於近年開放山林、向海洋致敬的政策推行，不再以禁止的方式去限制民眾從事山域水域戶外活動，民眾從事相關活動難免有風險存在，消防局每年針對轄內重點水域持續規畫安全宣導勤務，水協於暑假期間例假日也會配合執行救生站防溺駐點，並至危險水域宣導民眾注意戲水安全，是消防局最有力的夥伴之一。