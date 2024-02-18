為了因應外國遊客人數激增，日本於今年起，在東京羽田機場、大阪關西國際機場開辦電子航廈，民眾若事先上網填寫護照號碼、報關資訊，入境時只需掃描一個QRcode，號稱1分鐘就能入境日本。

東京羽田機場快速電子通關操作流程。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，因應後疫情時代全球鬆綁旅遊限制，遊日外國觀光客激增，以及2025年大阪關西世博會展出期間，勢必會有大批旅客湧入，日本政府於2024財政年度起，率先在東京羽田機場、大阪關西國際機場開辦電子航廈，一併辦理旅客的入境審查及海關申報程序，力拚縮短旅客入境時間至1分鐘。

現階段，旅客入境日本時，仍需要分別在入境審查及海關申報時2度出示護照，有時排隊時間甚至超過1小時。

新措施下，旅客可事先在Visit Japan Web系統官網上填寫護照號碼、應報關物品等必要資料，註冊成功後，該系統將生成一個QRcode，讓旅客在電子航廈辦理手續時使用。旅客進行入境審查、海關申報時，均可直接出示QRcode。