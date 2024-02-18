女藝人吳婉君是八點檔的熟面孔，她在《一家團圓》中表現亮眼，不論詮釋刁蠻千金或是豪邁大姐頭，精湛演技獲得觀眾喜愛，戲外的她身材性感火辣，常透過社群平台分享近況，和粉絲們互動；吳婉君今（18）日曬出去年在海邊拍攝的戲水照，脫褲子露出美臀的畫面讓粉絲狂讚。

吳婉君今（18）日曬出一組去年夏天的照片，直呼：「這麼熱的天氣，來點清涼的～海洋」，她認為當時很黑又很瘦，用雙眼冒愛心的表情符號甜喊：「好喜歡」。照片中吳婉君將部分短髮綁馬尾，下半身穿著牛仔寬褲，上半身則穿著碎花比基尼，挺出傲人上圍，她一手提著褲子，一手拿著拖鞋朝鏡頭露出燦爛笑容，下一張她似乎是嫌褲子礙事，脫下後露出美臀，曲線超養眼。

貼文發出後，很快累積到8千多人按讚，許多網友表示：「好俏皮又性感可愛」、「勻稱、甜美、可人」、「笑靨逐開的美人魚」、「哇！好性感的美人」、「現在也是國民女神」、「超水又愛玩水的小美人魚」、「喜歡這樣的笑容」、「太清涼了吧」，也有人稱讚吳婉君身上的刺青很美。