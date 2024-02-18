曼尼高都傳出改寫聯盟紀錄17助攻，地主新北國王還是贏不了！「69大魔王」盧峻翔29分轟下全場最高29分，沃許本也拿23分、13籃板，周儀翔攻下傷癒復出後最高16分，攜手幫助桃園璞園領航猿最後以112比97輕取傷兵累累的國王，中止2連敗，目前領航猿仍以9勝10敗位居第5。

上半場幾乎就看盧峻翔、楊敬敏兩人互飆火力，盧峻翔上半場投12中8，含三分球投4中3，包辦21分，楊敬敏也有投12中6，含三分球投7中5，獨拿19分，不過領航猿明顯擁有較多火力支援，打完上半場，領航猿68比55領先地主國王。

不過上半場雙方都有創造新紀錄，曼尼高上半場傳出12助攻，打破聯盟例行賽半場助攻紀錄，領航猿上半場轟下68分，也寫下例行賽半場得分最高紀錄。

領航猿第三節遭遇亂流，不僅失誤頻傳，三分火力也突然熄火，讓國王趁機追上，甚至第三節還剩4分20秒超前1分，領航猿總教練卡米諾斯更因抗議尺度被吹技術犯規，幸好領航猿及時回神，第三節結束前打出14比0猛攻，重新領先到12分。

來到末節，領航猿火力仍未停歇，再次打出13比2小高潮，擴大領先差距到19分，打到最後兩分半鐘，眼見雙方差距始終無法縮小，且仍處17分落後，國王乾脆換下主力宣告進入垃圾時間，等同國王連兩場都在自家主場被對方狠狠修理，傷兵問題還是無解。

國王以楊敬敏26分最高，曼尼高也有15分、9籃板及17助攻，其中17助攻改寫聯盟單場最多助攻紀錄，舊紀錄是林書豪的16助攻。