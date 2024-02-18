台北市長蔣萬安與大阪觀光局長溝畑宏一起欣賞位於台北燈節「友好燈區」大阪參展燈飾「大阪の光·魅力之城」。（北市觀傳局提供／蔡佩珈台北傳真）

台北市與日本大阪簽署觀光交流協定書，期許強化雙方相互宣傳觀光資訊與參與觀光活動，促進彼此觀光發展。由於台北燈節昨才正式點燈開展，北市觀傳局也推薦民眾欣賞大阪特色花燈，享受台北融合異國風情及傳統節慶的元宵氛圍。

北市觀傳局昨與日本大阪觀光局簽署觀光交流協定書，觀傳局長王秋冬指出，北市與大阪交流自2016年起便相當密切，尤其觀傳局2017年首度舉辦台北燈節，大阪就應邀展出花燈，中間數年雖受到疫情影響未參與，但2022年「大阪光之饗宴」及2023年「台灣燈會在台北」活動，雙方重啟交流及互相推廣帶客。

大阪觀光局長溝畑宏表示，大阪與台北都是富有文化、運動、美食的城市，他來過台北很多次，特別喜歡色香味俱全的台灣美食，期許與台北市簽署觀光交流協定後，能共同推廣觀光，加深雙方發展觀光，他也會推薦更多日本友人到台北旅遊。

因台北燈節昨正式點燈開展，王秋冬指出，大阪展出的花燈呈現大阪當地特色美食河豚螃蟹、地標通天閣及大阪城、櫻花美景，以推薦每年11月至12月舉辦的日本關西冬季最大點燈活動「大阪光之饗宴」以及2025年4月至10月的日本國際博覽會「大阪．關西萬博」。

觀傳局補充，日本還有許多城市前來參展，包含松山市、弘前市、笠間市、函館市、濱松市、松江市、福島縣、秋田縣、宮城縣、青森縣等11個日本城市，此外還有來自韓國大邱廣域市、濟州道，聖克里斯多福及尼維斯、美國關島、上海等，邀請國內外旅客在3月3日前到訪台北燈節欣賞這些特色花燈，感受台北融合異國風情及傳統節慶的元宵氛圍。