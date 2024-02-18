台糖瘦肉精爭議延燒，國民黨團要求食安專案報告，民進黨立委林俊憲主張，應依憲法邀台中市長盧秀燕到立院備詢。林俊憲稍早重申，整起瘦肉精事件問題在於台中那塊「天選之肉」，全台驗不到第二個案例，且邀盧秀燕備詢於法有據，若國民黨真心關心食安，就該正式提案，否則就是看風向不對，想掩護盧「下車」。

食安問題延燒，國民黨團日前提出要求，最快17日在立法院開議前開臨時會，邀行政院長陳建仁專案報告，但卻遭民進黨猛攻，常會開臨時會有違憲爭議，國民黨團總召傅崐萁昨坦承是黨工誤植文書，對於管理不當，會依相關規定懲處。

林俊憲批評，要求在會期當中召開臨時會的是國民黨團，現在國民黨團反而要求大家不要糾結於違憲的大笑話，國民黨全黨團難道沒有一個頭腦清醒的？還是這是一人獨裁？只有傅崐萁一個人決定，才鬧出笑話。

他重申，若國民黨真的要關心食安問題，尤其是此次豬肉瘦肉精事件，依據憲法第67條，立法院委員會可以邀請盧秀燕到立法院報告，這樣才是真正關心食安，因為整個問題就是台中那塊「天選之肉」惹出來的，全台灣驗不到第二個案例，只有台中市那塊神奇的肉有驗出。

林俊憲點名，請問國民黨是否應該要正式提案？否則國民黨近期所鬧出的違憲大笑話，基本上就是要掩護盧秀燕「下車」，因為眼看問題風向不對，已經不是食安問題，而是大家質疑為何只有台中市有檢出，「這塊肉實在太神奇」。

不過，雖然林俊憲數度主張憲法第67條規定中，「各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢」，因此立法院開議後若要求盧秀燕到委員會備詢，完全於法有據；民進黨團雖尊重個別委員意見，但也強調，必須要等新社會福利及衛生環境委員會組成後才能談，會尊重跨黨派成員跟召委的決定。