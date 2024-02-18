WATCH: BFAR vessel BRP Datu Tamblot was still anchored near Bajo de Masinloc distributing fuel and food assistance to Filipino fisherfolk as seen from the aerial monitoring earlier today, Feb. 16.



(1/2) pic.twitter.com/jOCyTU3Llz — PTVph (@PTVph) February 16, 2024

據外媒發自南海的報導說，中國軍艦與海警船在南海與菲律賓的船隻發生磨擦與對峙情況升高，中方船隻以阻斷航路方式阻止菲律賓漁業船隻向漁民運送食物與燃料，菲方聲稱中方的行動很可能導致碰撞，是非常危險的舉動，而中國與菲律賓同時相互指控侵犯己方的領海。

《法國國際廣播》報導，在短暫平息數日之後，周四、周五菲律賓與中國的船艦再次於黃岩島附近發生磨擦。數家法國媒體記者記者登上菲律賓的達圖．坦布洛特（Datu Tamblot）號漁船，進行了為期3天的採訪，在船上的媒體記者親睹中國海軍艦艇、海警船與漁船尾隨一艘菲律賓漁業和水產資源局的船隻，這艘船正在為菲律賓漁民運送食物和燃料，使他們能夠有更多時間在海上作業。

報導說，菲律賓漁船達圖．坦布洛特號與中國海警船多次進行無線電通話，雙方都指責對方侵犯了自己的領海。在菲律賓漁船駛近環礁時，中國海警船4次切斷其航線並在其航道上停留，短暫地阻擋了它前行。

菲律賓海岸警衛隊准將，西菲律賓海海岸警衛隊發言人傑．塔瑞拉（Jay Tarriela）在馬尼拉舉行的新聞發布會上評論說，中方這種操作「非常危險」，有可能「導致碰撞」。他說，儘管中方採取了阻斷航路的行動，但達菲船仍然駛入離淺灘幾公里的地方，向19艘菲律賓漁船運送了21,000 升柴油和補給品。

中國軍艦與海警船在南海與菲律賓的船隻發生磨擦與對峙情況升高

報導指出，黃岩島（斯卡伯勒環礁）及其環礁是南海上的一連串珊瑚礁和岩石，自2012年中國重新從菲律賓手中拿走後，該環礁一直是兩國關係的緊張點。一周前，菲律賓海岸警衛隊已在同一海域對中國船隻提出了類似指控。北京聲稱擁有幾乎整個南海，包括靠近其鄰國海岸的水域和島嶼，並且拒絕接受國際法庭2016年對該環礁不屬於中國的裁決。

目前對南海島礁提出主權聲索的包括菲律賓、文萊、馬來西亞、台灣和越南，該海域上星羅棋布的珊瑚礁和小島附近可能蘊藏着豐富的石油儲量。2023年12 月，一艘菲律賓船隻和一艘中國海岸警衛隊船隻在南沙群島水域相撞，相撞地點靠近菲律賓駐軍所在的第二托馬斯環礁（仁愛礁），兩國相互指責對方為此次事件負責。