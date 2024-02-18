金京俊一出場就不小心差點撞掉麥克風。（羅永銘攝）

新人團現場演唱實力驚人。（羅永銘攝）

韓國型男樂團「FTISLAND」今（18日）兌現遵守會盡快再來的諾言，將最新巡演「2024 FTISLAND LIVE ‘HEY DAY’」移師台北舉行，還升級到更大的台北流行音樂中心，吸引近5000人到場朝聖，開場前特別邀請尚未出道、組合名也未定的4人師弟團當暖場嘉賓，其中主唱金京俊不只身高183公分，帥氣臉蛋更酷似李洪基與張根碩，一出場便讓掀起第一波高潮。

師弟團由主唱金京俊（김경준）、吉他手金信（김신）、貝斯手李炫抒（이현서）和鼓手Joshua組成，不只繼承FNC家的花美男樂團傳統，全團平均身高更有180公分以上。今更是他們首度在公開場合亮相，獻唱包括怪奇比莉（Billie Eilish）〈Bad Guy〉和NewJeans〈Hype Boy〉共3首歌，吉他手金信開心表示「託前輩們的福可以站上那麼大的舞台很榮幸跟幸福」，鼓手Joshua也說「希望有一天我們的粉絲可以跟FTISLAND前輩一樣多」。