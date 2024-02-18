「禾豐龍藝」再度拿下金質獎。（李京昇攝）

苗栗（火旁）龍系列活動，18日早上舉行點睛儀式，下午展開貓裏客家龍競技，11隊參賽祥龍隊同場競技，各隊使出渾身解數、展現絕活，最終由「禾豐龍藝」、「福苗龍藝」並列金質獎。

早上13尾祥龍點睛後，排列龍門讓民眾由龍尾至龍頭穿龍門祈福，緊接著舞龍競技，參賽11支龍隊同場較勁，各自拿出看家本領，競爭相當烈，除現場湧入大批民眾觀賽，比賽過程也透過直播同步播出，吸引3萬人觀看。

已連續3年獲得金質獎的「禾豐龍藝」，在比賽時展現創意，演出雙龍競技，結果再度獲得金質獎，以些微差距獲第2名的「福苗龍藝」，認為以往都是「單龍」比賽，因而提出異議，主辦單位苗栗市公所認為比賽規章未臻明確，開會決定從寬認定「禾豐龍藝」、「福苗龍藝」，並列金質獎冠軍，各5萬元獎金、獎牌。

另外，銀質獎「同心龍藝」4萬元獎金、獎牌；銅質獎「舞空術」、「神龍館」、「承藝龍隊」，各3萬元獎金、獎牌；其餘5隊優勝各2萬2000元獎金、獎牌。同時頒發永續獎「福星田寮龍藝」、創新獎「舞空術」、團隊獎「聯大文觀系龍隊」、造型獎「神龍館」，可獲1萬元獎金。

除今天盛事，（火旁）龍系列活動2月23日下午5點府前路封街踩街，超過40隊演出；24日經國路河濱公園模型飛機場火旁龍之夜；26日嘉盛五文昌廟化龍返天。