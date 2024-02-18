對於許多上班族來說，遇到好的主管可以說是工作環境的大加分，而對於主管們來說，除了在工作面上明理，有時可能也要靠一點權術才能帶動人心。一位女子近日透露，公司主管每周都會請同事們喝珍珠奶茶，讓她大讚「根本就是天使主管」，不過許多網友認為，女子主管的破費，可能反而導致下屬們健康狀況有疑慮。

原PO在Dcard發文表示，公司主管每周都會請同仁們喝珍珠奶茶，讓她忍不住直呼「他人太好了吧」，吃人嘴軟的原PO更讚賞該名主管，「根本就是天使主管」。

對此，許多人紛紛回應，「人心真好收買」、「主管也每周請客，但工作累我就離開了，涼比較重要」、「也太好，我們都沒有，別人的主管怎麼都比較好」、「我主管也很常請客，但砍人時不手軟，我們對他又愛又怕」、「公司在哪還有缺嗎？我也要去」。

不過也有網友警告，由於珍奶含有高熱量，長期下來恐對健康造成負面影響，「我會很頭疼，太不健康」、「確定是好事？珍奶可是最肥的飲料之一」、「每個禮拜喝，妳身體會先掛掉」、「你們胖了可就跑不掉了，主管的奴隸又可以＋1，棒」。