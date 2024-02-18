中台灣元宵燈會登場，台中市民政局長吳世瑋18日表示，民政局打造「Party 龍」燈區設計融入SDGs永續發展指標及環保理念，龍井區公所利用4200個回收寶特瓶等廢棄物打造知名地標「台中小希臘」塔樓。（民政局提供／陳淑芬台中傳真）

中台灣元宵燈會16日登場，民政局打造「Party 龍」燈區，設計融入SDGs永續發展指標及環保理念，后里區公所使用高接梨嫁接殘枝製成馬車造型燈組，相當吸睛。（民政局提供／陳淑芬台中傳真）

中台灣元宵燈會16日在中央公園登場，台中市府民政局集結地方特色打造「Party 龍」燈區，每逢假日推出「龍好跳大舞池」，由29個行政區輪番上陣展演。民政局長吳世瑋今天表示，「Party龍」燈區串聯山、海、屯、城區等多達32組特色燈組，融入地方人文風情及SDGs永續發展、環保指標，邀請民眾來賞燈拍照打卡。

吳世瑋表示，「Party 龍」燈區設計融入SDGs永續發展指標及環保理念，龍井區公所利用4200個回收寶特瓶等廢棄物打造知名地標「台中小希臘」塔樓；后里區公所使用高接梨嫁接殘枝製成馬車造型燈組；外埔區公所的「海芋金黃大道」使用廢棄瓶蓋及機油瓶，呈現忘憂谷美景等意象。

吳世瑋強調，民眾在民政局「Party 龍」燈區可以找到台中市各行政區代表性燈組，包括利用吉祥物、特色景點、重大建設、宗教及地方人文風情等元素，此外，燈區內規畫「龍好跳大舞池」，每周假日推出「龍好耍，相揪拿好禮」派對活動，由各行政區輪番上陣展演，17日首場邀請台中在地中華民國啦啦舞蹈協會，還有春社、春安社區關懷據點長者帶來勁歌熱舞，吸引眾多民眾觀賞。

民政局指出，燈會期間民眾可至「線上票選網頁」（http：／／partylong.tw／ ）票選「TOP行政區燈組」，民政局將從獲選前3名行政區的投票者中抽出30名幸運兒，贈送台中精選十大伴手禮。