高雄市輕軌日前成圓，不過高雄市議員張博洋就質疑大順路上到博愛路上，近30個路牌因建造輕軌而消失2個月，卻沒有人來處理？對此，高雄市長陳其邁18日下通牒，要求2個局處下周就必須改製完成，不要讓民眾造成不便。交通局18日也表示，會盡速與道工處與捷運局進行會勘，並完成復舊。

有民眾在PTT上面發文詢問「大順路的路牌在哪？」，表示近日回來高雄卻找不到路，高雄市議員張博洋對此也親自拍影片實測，發現從中正路到博愛路幾乎每個路口都沒有路牌，將近30個路憑空消失，更扯的是，經詢問後卻有2個局處互踢皮球，讓張博洋直呼「明顯是高雄市政府行政溝通失能」。

對此，交通局18日回應，交通局為了配合輕軌工程，將原設置於路中間設置的號誌桿移動到路側，原來設置於路中的路名牌也一同移除，更同步進行了纜線下地來維持東環段輕軌沿線的景觀，因為路名牌的位置有所調整，交通局將會在今天與道工處與捷運局進行會勘，盡速進行復舊。

而陳其邁聽聞後也在今日下了通牒，表示2個局處協調不好，非常不應該，他已經要求立刻要改進，下周就必須改製完成，不要讓民眾造成不便。