金門縣新湖漁港漁民18日仍照常出海作業捕魚。（于家麒攝）

金門縣新湖漁港漁民18日仍照常出海作業捕魚。（于家麒攝）

金門縣新湖漁港漁民18日仍照常出海作業捕魚。（于家麒攝）

大陸籍快艇14日於金門禁止水域越界捕撈，拒檢導致船隻翻覆，船上4名大陸漁民中2人不治，大陸海警今（18日）宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展「常態化」執法巡查行動。對此，金門當地漁民直言，家人們都相當擔心，「為了生活還是要出海捕魚！」籲理性看待意外事件；也有漁民呼籲，海巡署應公布執勤密錄器畫面。

金門當地陳姓漁民表示，爲了生活，今天早上還是如常出海打魚，雖然陸方所表現出的態度強硬，家人多少還是會擔心有危險，但他強調，他是小老百姓，只要不越界、也沒做違法的事，難道大陸海警會開船過來抓他不成？大家應該理性一點看待這意外事件。

大陸籍快艇14日越界捕撈，拒檢導致船隻翻覆，船上4名大陸漁民中2人不治，大陸海警今（18日）宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展「常態化」執法巡查行動。金門當地漁民籲理性看待意外事件。(影片/于家麒、王揚傑 提供)

另1位王姓漁民則說，家人是滿擔心這時出海會惹事的，反正現在也算還在過年，趁機多休息幾天觀察情況再說；不過他也認為大家不要自己嚇自己，安分守己絕對站得住腳，頂多看到陸船閃遠一點就是了。

陳姓漁民表示，海巡人員出海執勤都會配戴密錄器，馬上公布畫面即可，政府為何不趕快處理，應盡快處理不能再拖，對漁民生計都有影響，對岸網民報復性很強，網路一片撻伐，會逼著大陸政府採取行動，「海巡執勤密錄器應趕快公布！」

在新湖漁港垂釣的釣客也表示，感覺最近漁船的出入沒什麼差別，想出海打魚的還是會出去，畢竟生活還是要顧。