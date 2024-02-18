大陸57歲導演王小帥畢業於北京電影學院導演系，作品大多是文藝片，曾獲法國文學藝術騎士勳章，執導首部電影《冬春的日子》被BBC評選為電影誕生以來100部佳片之一，之後推出的作品不斷在國際上獲獎，也曾來台參加台北電影節；日前卻傳出他拍攝的電影沒有經過大陸當局通過審核就參加影展，恐怕將面臨嚴重後果。

根據美媒《綜藝（Variety）》報導，王小帥的新電影《沃土》入圍第74屆柏林影展新生代單元，17日在柏林影展上全球首映，然而這部電影是未獲得大陸當局批准下在國外放映。該片講述2009年大陸西北貧困家庭的故事，主角的父母從土地上挖掘傳家寶，與祖父的鬼魂溝通，了解到當時人民將土地上繳政府，由人民公社安排和大躍進的時代背景。

（來源／影片取自鳳凰衛視PhoenixTV YouTube，如遭刪除請見諒。）

王小帥的電影2022年10月交由大陸國家電影局批審，當局要求刪改50多處，歷經15個月的交涉，王小帥都照做後仍然未獲得批准，過程陷入停滯，因此王小帥冒險在柏林影展上放映沒有「龍標」字號的電影（大陸國家電影局電影公映許可證）。不過如未獲得公映許可證，規定任何大陸電影都不能在影院或電影節上放映。

過去曾有類似案例，但導演通常會在播出前退出，避免觸怒當局，像張藝謀的《一秒鐘》、余丁的《美好的日子》。儘管柏林影展態度低調，選在鄰近日子才公布放映消息，但大陸當局已經命令他撤回《沃土》，否則王小帥和電影製作公司恐怕面臨嚴重後果，王小帥則發言：「製作公司和我自己都有壓力，壓力很大，沒有龍標的電影禁止在柏林放映，但柏林選擇了它，我對此感到高興」，他也清楚日後會受到懲罰，王小帥補充希望電影能倡導言論自由，也希望能夠被大陸觀眾合法、公開的看到，同時提到審查制度扼殺了創意。

有大陸「禁片之王」的婁燁拍攝的《頤和園》2006年入圍坎城影展，卻因為沒有取得公映許可證，5年內被禁止拍片，同樣被禁5年的還有姜文，導演田壯壯更因為電影《藍風箏》涉及政治因素，以日本電影名義參賽，被禁10年內不得拍片，王小帥過去《十七歲的單車》就沒有過審參加柏林影展，這次再犯令許多影人擔憂下場。