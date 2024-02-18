職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀），擁有一張神似「大長今」李英愛的臉蛋和E罩杯火辣身材，加上173公分身高，在啦啦隊中人氣超高。短今最近趁著球賽開季前換新髮色，曬新造型身穿暗黑上衣，超兇猛料讓網友全放錯重點。

短今昨（17）日先後在臉書和Instagram更新近況，透露自己在開季前換個新髮色，問粉絲們喜不喜歡她的新造型；照片中短今將長髮染成淺咖啡色，表示「褪掉一些煩惱，把喜歡的留下」，整個人看起來更有氣質。

短今身穿暗黑上衣，炸出超兇身材。（圖／摘自短今SAMMIE Instagram）

不過，大票網友目光全被短今好身材吸引，她穿著一件黑色長袖上衣，領口開了V字裂縫，她的E級超兇猛料都快掉出來，超深事業線很難不注意到，眾人被震撼到，「只有我看不到新髮色嗎？」、「這個衣服…我不知道該看哪」、「誠意十足，太滿滿滿了」、「看到目不轉睛應該是超級喜歡的意思吧」。

其實短今昔日在「Passion Sisters」裡人氣就是前三名，173公分身高還讓她有「大隻馬女神」封號，近年更是以隊內開心果形象，更受到球迷和網友喜愛。