邱火金推出台語勵志歌曲〈拼落去〉。（音圓唱片提供）

有「金仲歌王」美譽的創作歌手邱火金（火金姑）推出台語勵志歌曲〈拼落去〉，不但成為三立八點檔冠軍《天道》片頭曲，更一舉躍上台視八點檔冠軍《追分成功》片尾金曲MV，讓甫出道外型福態的邱火金，更是開心得合不攏嘴，也希望透過這首歌鼓勵所有人，「只要深懷夢想、願意打拼，要相信伸手真的就能碰到天，只要抬頭挺胸就能和天一樣高，人人都有機會成為最閃亮的星，實現夢想、美夢成真。」

邱火金圓夢成功，他是房屋仲介業的頂流業務員，在90年代就榮獲房仲業最高榮譽「金仲獎」，讓平日愛唱歌活躍的他，在新北市雙和有「金仲歌王」的美譽，他不好意思說，因為金仲獎和金鐘獎發音近似，很多人都聽到「金鐘歌王」後慕名而來，笑說自己趁蹭了不少生意和流量，受惠於社會不少，也因此勤做公益和慈善，鼓勵自己和他人，「取之於社會、用之於社會」。

才華洋溢的他，也為自己建立人設，曾譜寫詞曲寫成一首《火金姑》，來凸顯肚子圓圓、極有親和力的他，就像「火金姑」（台語：螢火蟲）一樣，燃燒自己、照亮別人，更像喜愛幫助鄰里、造福鄉親的他一樣，邱火金說：「平時大家都用台語叫我『火金哥』，剛好發音跟『火金姑』一樣，給我最好的靈感，振筆疾書就寫下這首〈火金姑〉。」

該曲MV更是他人生多才多藝完美的縮影，除了開拔到信義區，以台北101、世貿為背景遠眺，更深入四四南村，見證台北這片土地的深刻美好，此外，他一舉將年輕時玩Band所學都呈獻在MV中，打鼓、吹薩克斯風皆不假手於他人，更秀出跳國標舞的好身段，此外，他也像個純真的大男孩，將自己珍愛的重機、露營車和超跑，不藏私一一安排出現在MV中。