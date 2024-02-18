中信兄弟18日在屏東中信公益園區舉行首場隊內賽，共有8名投手輪番上陣，原本表定先發登板2局的余謙在2局上續投時被黃鈞聲強襲球打中右手背，面露痛苦並隨即退場接受治療，球團表示，余謙手有些腫脹，目前先冰敷，明天會到醫院進行詳細檢查，確認是否有傷及骨頭。

余謙此役原本要投2局，最後因為提前傷退共面對8個人次，投32顆、被擊出3支安打，失掉2分自責分，最快球速144公里。退場後隊友們紛紛上前關心，余謙直呼「沒事」，他表示，是被打到右手背中指關節處，有些腫脹，先冰敷觀察。

余謙退場後下一局由楊志龍接替登板，接著依序為陳琥、彭識穎、王凱程各投1局，陳琥、彭識穎各失1分。

林暉盛先發2局39球，投出2次三振、1保送，被擊出3支安打、包含蘇緯達陽春炮、失掉3分，最快球速149公里、均速146公里；廖乙忠接手2局挨曾頌恩3分分炮、共失4分；李吳永勤同樣也投2局。

余謙表示，今天是春訓首次實戰投球，整體感覺非常好，球速也都有出來，就希望今天的強襲球意外不會造成太大影響，能夠健康順利迎接新球季，目標站穩一軍先發輪值。