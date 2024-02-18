新北市淡水警分局今（18）日在區公所舉辦「淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊及消防局淡海分隊共構新建工程」地方說明會，參與者包括當地民眾、政府代表和相關單位。會中就新建派出所和消防分隊的安排進行詳細解說，並針對民眾提出的問題進行回應。討論中出現對於在公園設置警消單位的爭議，但也有人支持為了社區安全進行這樣的建設，地方正反聲音在意見交流中順利取得共識。

舉辦這次地方說明會目的在於讓淡海新市鎮居民深入了解即將於新市鎮公七公園內設立的新市派出所及淡海消防分隊，對當地居民及交通影響，以及對地區的重要性及安全性。新北市議員鄭宇恩親自出席，其他民意代表也都派出辦公室主任、執行長與會，崁頂里里長吳庭岳也出席與里民一同表達意見。除了民代表和在地居民外，新北市政府相關單位如城鄕發展局、捷運公司、消防局及警察局等機關都派代表參與，一同就新設警消單位的成立背景、可能的影響及解決的方案進行詳細解說並回答民眾的疑慮。

持反對在公園成立派出所的民眾認為不應該犧牲綠地成立機關，也表示消防分隊的鳴笛聲會影響附近居民的生活品質；也有民眾表示淡海新市鎮人口成長確實有需要消防隊和派出所，如果淡水淡海新市鎮居民連派出所和消防隊都無法接受，怎麼可能容忍醫院的進駐。犠牲公園的一點面積來換取，也是不得已的作法。

新北市議員鄭宇恩指出，淡水地區因人口持續成長，造成警消服務範圍及人口過高的情況，地方對於需要興建派出所及消防分隊有高度共識。然而，過去因新市鎮後半段開發較晚、對休憩綠地需求未若今日重視，及其他如文教及停車用地也因各管理機關有其用途無法釋出等因素，導致出現警察及消防廳舍需運用公園多目標的情況，盼市府持續就公園環境及交通配套等作為持續向市民來溝通。未來將持續督促國土署及新北市政府切勿再以公共建設為由縮減新市鎮原有綠地規劃，並要求在二期規劃即納入必要公共設施用地留設。會場發言民眾大都贊成淡海新市鎮應要有派出所和消防分隊，只是希望盡可能不要選擇公園用地和降低交通影響及消防鳴笛聲對民眾生活造成的不便。

淡水警分局長彭正中表示，新市派出所的成立是在多位地方民代與當地里長、住戶等爭取下，民國108年終於獲得新北市政府同意並編列預算，再進行都市設計審議後，取得派出所用地，囿於新市鎮的機關用地只有區公所所在地，學校、停車用地又無法撥用，只能在僅有的公園用地以都市計畫變更方式建設新的消防分隊和派出所，會中民眾所提的交通影響及消防鳴笛噪音的議題會由警察局及消防回帶回研議，也希望新建工程屆時將可為淡海新市鎮特定區提供包括救災救護、治安巡邏等各種為民服務。