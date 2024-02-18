全台天氣預報趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

今（18）日至周三前全台各地天氣晴朗穩定，中南部高溫上看30度，中央氣象署指出，周四開始鋒面通過加上東北季風增強，天氣轉涼，北部、東半部地區有局部短暫雨，周六、元宵節仍受到東北季風影響，溫度下降，北台灣氣溫17到19度左右。

氣象署預報員葉致均表示，今日起周三維持晴朗好天氣，僅東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，周二、周三因午後熱力作用，北部山區有午後陣雨；周四鋒面通過以及東北季風的影響，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區則多雲到晴。

他說，目前預報仍是東北季風影響的型態，冷空氣強度還有需要再觀察，但這波東北季風影響時間較長，因此天氣降溫轉涼會落在周五，迎風面可能有降雨情形，山區部分仍要持續觀察，整體天氣仍偏舒適。

溫度方面，葉致均表示，周三前北部、東半部地區地約26至29度，中南部地區上看30度高溫，而周四東北季風報到後，北台灣白天氣溫降至17到19度左右，中南部24至28度，夜晚較低溫，中部以北、東半部低溫約14至15度，其他地區16至18度。