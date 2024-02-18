中華女足U20亞洲盃加油賽，為兩位中華女足國手賴麗琴（右3）與蔡明容（左3）舉辦國家隊退役儀式。（中華足協提供）

3月就要前往烏茲別克參加亞洲女足8強會內賽的中華U20女足代表隊，過年前到日本移地訓練，18日在輔仁大學足球場舉辦中華女足U20亞洲盃加油賽，除了增加一些實戰經驗，也為兩位中華女足國手賴麗琴與蔡明容舉辦國家隊退役儀式，並與中華男足好手温智豪、贊助夥伴恩特斯運動行銷公司一同攜手做公益，只要捐款中華民國腦性麻痺協會就能換票入場觀賽，所有善款將直接捐贈中華民國腦性麻痺協會，盼透過足球凝聚人心的力量支持腦麻協會愛家園共建募資計畫。

賴麗琴與蔡明容國家隊退役儀式由現役國手許翊筠、陳英惠，U20國手隊長楊小娟、門將王若萍分別獻上祝福花束與簽名球衣，感謝兩位中華女足國手的奉獻，也象徵年輕國腳們將承接學姊的任務，繼續傳承中華女足的意志。

賴麗琴與蔡明容在中場感受到大家滿滿的祝福，在退休儀式眼角泛起淚光，賴麗琴說：「真的很感謝到場的球迷朋友，也感謝協會跟教練團的安排，看到U20的表現也會讓自己想起從前時光，相信這批小朋友未來可以在足球場上發光發熱，自己也會繼續在基層耕耘，培育更多足球人才。」

蔡明容表示：「感謝足球帶給我的一切，這些年和中華女足一同奮戰的點點滴滴都是我人生中不可抹滅的美好回憶，未來還是會繼續為台灣足球耕耘，期待將自己的經驗傳承給更多幼苗，為台灣足球盡一份心力。」

這場比賽吸引近400位觀眾進場，幫助腦性麻痺協會愛家園共建募資計畫募得3萬多元，温智豪擔任賽前嘉賓，感謝眾多球迷朋友進場暖心支持，他也分享自己是足球選手，同時也是腦麻家長，今天再一次看到足球展現凝聚人心的力量，自己也得到很大的正能量。

上半場比賽甫開局五分鐘，中華女足代表隊就靠著許翊筠的進球取得領先，但U20代表隊下半場攻勢凌厲，先是普馨慧邊路突破進球扳平比數，第67分鐘全子宇在定位球戰術中亂軍第二波將球戳進超前比數，第75分鐘攻勢再起，何家瑄接獲直塞球踢向遠柱將比數拉開至3比1，比賽尾聲，U20陳昱嫀一次單刀機會再下一城，比數形成4比1，雖然中華女足成功製造多次反擊進攻機會，可惜未能把握機會，最終U20女足代表隊就以3球差距成功擊敗學姊拿下比賽勝利。

賽後記者會中華女足成人代表隊教練陳曉明指出，很高興有這個機會跟U20代表隊交手，也樂見年輕小將打出精彩的表現，目前在休賽季中，學姊們的狀況還在調整中，今天目的就是希望透過壓迫讓U20小將們能夠多練習，看到她們的表現也代表成人隊將來有更多人可以接棒。