台鐵公司首度招募新進從業人員，報名考生扛沙包折返跑爭取好成績。（蔡亞樺攝）

今年元旦掛牌的台鐵公司首度招募新進從業人員，釋出936個名額，吸引7312人報名，今（18）日舉行體能測驗，考生須負重30至45公斤並折返跑40公尺，台鐵公司表示，需體測的職缺共387個，今日報考1047人、923人到考，到考率88.2％，預估此次招募錄取率約17％。

台鐵公司此次從業人員甄試進用，主要為應組織轉型及人員退離所遺職缺，並以補足現場基層人力為優先，預計錄取58名助理管理師、助理工程師，起薪約4.2萬元；53名事務員、技術員，起薪約3.9萬元；511名助理事務員、助理站務員、助理技術員，起薪約3.6萬元；314名服務員，起薪約3.3萬元。

台鐵公司指出，依不同甄試類科，男性負重35至45公斤、女性負重30至40公斤，折返跑完40公尺，共有923人應試，到考率88.2％。台北考區應到204人，缺考21人，到考率89.7％；台中考區應到218人，缺考25人，到考率88.5％；高雄考區應到467人，缺考60人，到考率87.2％；花蓮考區應到158人，缺考18人，到考率88.6％。

台鐵公司表示，筆試測驗日期將於3月2日舉行，口試及術科測驗日期則於3月31日舉行，甄試結果4月12日下午2時公告在甄試網站，應考人自行上網查詢，不另寄發錄取結果通知書。錄取人員報到後，進行基礎訓練及專業技能訓練後，將即可上線工作，未來將藉由在職訓練，逐級培養為台鐵中堅幹部。