一般求職除了透過人力網站以外，有時親友的人脈可能也會派上用場。一位正在求職的女子表示，最近經過男友介紹，她被內定了一份男友大伯公司的行政職缺，不過該公司的秘書事後卻要求，屆時女子要上繳一半的入職獎金約5千元外，還要繳交薪水中的1萬元長達半年，讓女子忍不住打退堂鼓，沒想到卻因此和男友大吵架，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛建議她快逃，以免未來生活處處都得看男友家臉色。

原PO在Dcard發文表示，去年她為了結束遠距離戀愛，辭職搬到男友住的縣市，由於鄰近年底，所以她沒認真找工作，結果男友就推薦了自己大伯公司的行政職缺；原PO指出，她聯絡上男友大伯的秘書，對方證實真的可以安插一個行政職，但她還是得上人力銀行「過水」，理解的原PO也馬上依照要求進行相關動作。

不過讓原PO疑惑的是，事後秘書雖然保證可入職、通過試用期，但人力銀行舉辦的求職活動獎金1萬元要分她一半，另外前半年每月都要上繳1萬元給她，讓原PO有意求職其他公司，男友卻說這是常見，秘書深獲大伯信任、在公司地位很高，「孝敬她幾萬塊合理沒什麼，都幫我找工作了等於貢獻一點當傭金」，雙方吵到瀕臨分手的地步，讓原PO不知如何是好。

對此，許多網友紛紛回應，「怪，趕緊找其他工作不用看他們家臉色」、「你還不分留著過清明喔」、「沒聽說過要孝敬老闆秘書的…」、「他這麼為妳想，那該他自己掏錢出來孝敬」、「不要去，其實即使他們公司沒有這種要求，妳剛為了男友搬到他的城市，又要直接去他親戚的公司，根本是綁死自己的人生！」、「以後出什麼事，妳有奇怪的匯款紀錄，跳到黃河都洗不清」。