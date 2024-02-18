立法院長韓國瑜16日接見AIT處長孫曉雅，期間為喬拍照位置，韓國瑜把手搭在孫曉雅肩膀上幾秒鐘；民進黨立委黃捷對此表示，舉止不夠莊重。國民黨台北市議員游淑慧表示，黃捷這樣說是她自己不莊重，不要莫名其妙就把外國使節牽扯進來。黃捷應該要好好的充實自己，不要繼續抓著韓國瑜不放，太幼稚了。

針對黃捷稱韓國瑜舉止不夠莊重。游淑慧今(18日)在政論節目《新聞大白話》中表示，黃捷這樣說是她自己不莊重，民進黨的黑韓或是國內自己的政治鬥爭，不要把外國朋友、甚至是駐外使節牽扯進來，這不就是暗示說孫曉雅被吃豆腐，而且孫曉雅沒有反應，不要莫名其妙就把外國使節牽扯進來。

游淑慧接著指出，如果黃捷覺得這樣不莊重，那她覺得民進黨前立委羅致政、立委王定宇、民進黨那些男人們莊重嗎？民進黨那些男人們過去所做所為，從來沒有聽到黃捷出來說「你不莊重」，這個時候出來假道學什麼。

游淑慧不禁表示，奉勸黃捷加強自己的問政實力。黃捷5年的市議員任期，從來沒有因為制定哪一個政策或質詢非常優秀而上新聞，黃捷上新聞就是「翻白眼」那一次，靠「黑韓」一炮而紅，之後就如法泡製。現在沒有舞台給她發揮，只好不甘寂寞的繼續「黑韓」。

游淑慧認為，黃捷要好好的去充實，自己不要到了立法院當「高薪實習生」，而且任性的像小女生一樣，繼續抓著韓國瑜不放。她覺得，太幼稚了，而且太沒有內涵了。