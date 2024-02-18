每個人都有過身體不舒服的時候。不過對生活壓力爆棚的南韓青年來說，許多人即使生病也不會前往醫院。近期公布的調查指出，南韓每10名青年中，就有4名因為太忙或醫療費負擔等原因，就算生病也不會去醫院。

南韓青少年政策研究院以19歲至34歲青少年為對象，進行線上問卷調查後發現，高達41.6%的受訪者竟然表示，最近1年內即使生病也沒去醫院，而且還有半數以上的青年在近1年內沒有前往醫院或醫療保健中心接受健康檢查。

據韓媒報導，南韓青年不去醫院理由中，以「太忙沒有時間去醫院」的回答最多，占47.1%，其次則是「捨不得支出醫療費」，占33.7%，「在藥房買藥就好」的回答占9.3%。

更讓人心酸的是，調查結果顯示，每10名青年中就有1人表示，生病時身邊沒有可以尋求幫助的人，特別是在低學歷與貧困階層的人當中這樣的回答更多，占比分別達23.7%與22.3%。即使回答身邊有人可以尋求幫助，但當中有52.4%的人也表示，近1年生病時沒有從周圍得到過幫助。

據《東亞日報》報導，一名從事餐飲業的26歲青年就表示，曾因發高燒到39.8度，不得不在上午10點半開店後去了一趟醫院，而輸完血回到餐廳發現已經是下午1點半。儘管醫院要求他還要再去一次，但是因為午餐時間太過忙碌，就算還在生病，他還是堅持不再去醫院。

研究報告中指出，南韓的工作時長在經濟合作暨發展組織（OECD）國家中占據壓倒性的第一名，成為青年維持健康的絆腳石，呼籲需要努力改善社會整體結構，讓青年有更多工作以外的時間，同時有必要提供多種措施幫助青年管理健康。