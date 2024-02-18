韓國型男樂團「FTIsland」今（18日）帶著最新巡演「2024 FTISLAND LIVE ‘HEY DAY’」暌違6個月再度登台開唱，吸引近5000人到場朝聖，他們不改搞笑本色，開唱不到半小時就讓全場笑聲不斷，先是主唱李洪基在準備唱〈I Hope〉時，向後滑步撞到麥克風架差點跌倒， 在後方的貝斯手李在真也作勢要揍他；自我介紹時，去年12月剛離婚的鼓手崔敏煥也自嘲「沒有來演出的這期間發生了一些事，感謝大家給我很多支持與鼓勵，成為我很大的力量」，李洪基則打趣安慰「沒關係，沒關係，welcome to solo（歡迎恢單）」。

崔敏煥自嘲去年離婚，也感謝粉絲給予支持和鼓勵。（羅永銘攝）

李洪基向後滑步撞到麥克風架差點跌倒。（羅永銘攝）

此次場地更升級到幾乎大一倍的台北流行音樂中心舉行，由於去年2場演出都是在只有坐席的台北國際會議中心（TICC），主唱李洪基一開場就忍不住虧「我們又來跟大家一起玩了，非常開心見到你們，之前大家過得太舒服了對吧，久違腳踩在地上、站搖滾區的感覺如何」，中間他再度搞笑表示：「不是在上次那個傾斜的場地太棒了，擔心大家太嗨會摔下來啦。」看到台下粉絲懷疑的眼神，他喊冤：「你們現在是不相信嗎？好過分欸。」李在真則大秀準備已久的中文，對著全場大喊：「想我們了嗎，我也很想你們，大家嗨起來吧。」

李在真作勢要揍李洪基，笑翻全場粉絲。（羅永銘攝）

李洪基也興奮表示「去年見了2次面，今年以新的巡演，很開心見到大家，常見面很開心吧」，在演唱完〈After Love〉和〈Love Sick〉等經典曲後，他感性說「久違地聽到以前的歌覺得怎麼樣，年末在韓國舉辦FTSODE演唱會，唱了好多很久沒唱的歌，昨天簽售很多人說希望台灣也能舉辦，透過這個演唱會，雖然我們還算年輕，但在音樂上走了很長的路，不過想到可以跟大家度過的時間還有很久，就覺得很幸福，大家也要常常來跟我們玩喔」，並當場喊話也想參加台灣的音樂祭，要粉絲多多幫忙，「你們要多多幫忙，有看到什麼音樂祭的話，要去留言希望FTIsland來，我們公司就會收到聯絡」。