立法院長韓國瑜日前會見孫曉雅時，引導拍照時，把手搭孫曉雅肩上，遭民進黨立委黃捷批評「不夠莊重」。媒體人謝寒冰認為，黃捷拿孫曉雅這件事作文章，真是好笑，黃捷未來恐面臨喪失舞台的大危機。他指出，韓國瑜這次回來，整個行事比過去謹慎更多，所以接下來要去找韓國瑜的毛病，是不太容易的事。

謝寒冰今(18日)在政論節目《新聞大白話》中表示，拿孫曉雅這件事作文章，真是好笑。黃捷馬上面臨一個大危機，黃捷當時是因為對韓國瑜翻白眼，才一戰成名，請問她接下來要對誰翻白眼？她不可能對民進黨官員翻白眼，所以黃捷未來會有喪失舞台的大危機。

謝寒冰甚至表示，大家可以注意黃捷在韓國瑜離開後的表現，一路捧高雄市長陳其邁的大腿，議會也很少去，因為根本沒有發揮空間，她去議會就是當橡皮圖章投票而已，也就是說，她變成真綠，就沒什麼舞台了。因此，他認為，黃捷的危機會慢慢出現。

謝寒冰指出，倒是韓國瑜這次回來，真的很厲害，蠻會用人，找了周萬來擔任立法院秘書長，非常精明，這次會處理得這麼好，周萬來功不可沒，他一定教韓國瑜非常多東西 ，才能讓韓國瑜處理得這麼圓融，既不會讓人家覺得國民黨內部分裂，也能把事情的傷害降到最低。

謝寒冰接著點出，韓國瑜找出來的人，像李四川、王淺秋，能力都備受肯定，還有最近剛升台中副市長的鄭照新，當初也是韓國瑜找來的，所以韓國瑜真的蠻會找人才的。而且韓國瑜這次回來，整個行事都比過去謹慎更多，所以接下來要去找韓國瑜的毛病，是不太容易的事。