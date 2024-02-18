綜合陸媒報導，今年春節檔期首次出現四部10億元票房影片，分別為「熱辣滾燙」（27.24億元）、「飛馳人生2」（24.03億元）、「熊出沒」（13.92億元）及「第二十條」（13.42億元）。
總票房及觀影人次增長的同時，票價卻回落。據貓眼專業版數據，春節檔期平均票價連續兩年下降，今年按年降低6.1％，至49.1元；一線城市降幅最大，平均票價下降9.3元。
據貓眼專業版數據，目前2024年大陸電影市場累計票房已超過113億元，超越北美票房成績，暫列全球單一市場票房冠軍。
大陸電影訂票平台貓眼娛樂旗下貓眼研究院18日公布「2024春節檔電影數據洞察報告」，今年2月10日至17日春節檔期總票房達人民幣（下同）80.16億元，年增18.5％，並打破歷史紀錄。總觀影人次1.63億，年增26.4％。票房、觀影人次及場次三項關鍵數據創下大陸影史新高。而春節檔期票房冠軍影片為「熱辣滾燙」。
綜合陸媒報導，今年春節檔期首次出現四部10億元票房影片，分別為「熱辣滾燙」（27.24億元）、「飛馳人生2」（24.03億元）、「熊出沒」（13.92億元）及「第二十條」（13.42億元）。
總票房及觀影人次增長的同時，票價卻回落。據貓眼專業版數據，春節檔期平均票價連續兩年下降，今年按年降低6.1％，至49.1元；一線城市降幅最大，平均票價下降9.3元。
據貓眼專業版數據，目前2024年大陸電影市場累計票房已超過113億元，超越北美票房成績，暫列全球單一市場票房冠軍。
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