綜合陸媒報導，今年春節檔期首次出現四部10億元票房影片，分別為「熱辣滾燙」（27.24億元）、「飛馳人生2」（24.03億元）、「熊出沒」（13.92億元）及「第二十條」（13.42億元）。

總票房及觀影人次增長的同時，票價卻回落。據貓眼專業版數據，春節檔期平均票價連續兩年下降，今年按年降低6.1％，至49.1元；一線城市降幅最大，平均票價下降9.3元。

據貓眼專業版數據，目前2024年大陸電影市場累計票房已超過113億元，超越北美票房成績，暫列全球單一市場票房冠軍。