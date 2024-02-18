德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）17日表示，德國可能將國防支出提高至最多佔國內生產毛額（GDP）的3.5％，同時加大投資以逆轉多年來忽略擴張武力的狀況。此舉意在因應俄羅斯與日俱增的威脅。