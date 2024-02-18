德國防部長表態 國防開支最高增至GDP的3.5％ 20:092024/02/18 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）17日表示，德國可能將國防支出提高至最多佔國內生產毛額（GDP）的3.5％，同時加大投資以逆轉多年來忽略擴張武力的狀況。此舉意在因應俄羅斯與日俱增的威脅。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美眾院外委會主席表態 支持為經援太平洋島國撥款 王毅「慕安會」稱中國是穩定力量 美媒：中俄密切關係令其備受質疑 《國際經濟》德DIHK警告 經濟將出現20年來最嚴重衰退 #國防部長 #GDP #德國 #表態 #國防開支 也許您會感興趣 推薦閱讀 百萬無人機大軍抗俄 烏克蘭將獲得重要軍援 15:072024/02/16 軍事 《國際產業》中東情勢沒變好 油價為何漲不了 15:182024/02/17 財經 《國際金融》前ECB行長：央行應該支援政府投資 11:182024/02/16 財經 俄侵烏損失逾3千坦克！英智庫：俄軍2招補血 可「再戰3年」 16:492024/02/14 軍事 賴清德被要求赴國會「即問即答」 綠營籲國民黨自重 11:432024/02/13 政治 陸連8年為德國最重要交易夥伴 去年貿易額下滑美國逼近中 09:412024/02/15 兩岸 150年首見！ 美眾院1票之差通過彈劾國土安全部長條款 13:202024/02/14 國際 中俄猛促銷 亞太軍售新星直逼陸 出口飆升140％ 11:112024/02/17 軍事 《國際經濟》企業趨之若鶩 德國去年投資中國創新高 11:382024/02/15 財經 經濟地位慘淪老四 謝金河曝日本的「任督二脈」：不必太擔心 08:402024/02/17 財經 韓國瑜新國會第一戰將開打 郭正亮驚爆：這問題立刻碰到 23:122024/02/15 政治 梅西遭陸封殺 央視足球節目畫面換上德球星又涉辱華風波 19:522024/02/15 兩岸 美中外長德國慕尼黑會面 可望討論拜習通話計畫 17:042024/02/16 國際 日本輸德國淪第4大經濟體！外媒曝4殘酷考驗：恐還會再退 16:402024/02/16 財經 古埃及「魔法咒語」解密 揭千年前愛恨情仇小確幸 23:562024/02/13 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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