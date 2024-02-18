國民黨團15日連署敦請立法院長韓國瑜就「食安專案報告」召開朝野協商，最終立法院16日下午4時發出正式通知，確定19日朝野協商。對此，前立委郭正亮認為，民進黨的態度很明顯，就是一直指控違憲，一定會在立法院大吵，保證民進黨會跟國民黨嚴重衝突；因此他建議，不要理柯建銘，先把法案通過執行，有沒有違憲到時候再說。

郭正亮18日在中天電視《麥玉潔辣晚報》指出，立法院叫牌的是兩黨總召，跟立法院長比較無關，和黨主席也無關，所以柯文哲周二周五才要去開會，因為立法院是權力中心。

郭正亮直言，立法院長如果沒有處理爭議法案，基本上沒有新聞，未來第一個月韓國瑜新聞會減少，因為第一個月沒有什麼法案送到院會，根本還沒開始，新聞一定在總質詢和委員會，就是國民黨和民進黨兩個黨團過招的時候。

郭正亮預測，民進黨的態度很明顯，就是一直指控違憲，柯建銘也已經擺明，說通通違憲，所以一定會在立法院大吵，一直吵一直吵。他建議，國民黨和民眾黨也不要理柯建銘，就把法案通過，法案通過之後先執行，民進黨可以聲請釋憲，有沒有違憲到時候再說。

另外，有沒有要追究高端、台電、能源政策，郭正亮也說，一定都非常爭議衝突。至於要不要杯葛陳建仁？他就要下台了，他也根本不想做，想回中研院，杯葛他有意義嗎？

郭正亮建議，「不一定要杯葛」，趕快進入總質詢、趕快完成國民黨想要做的法案，比較重要，保證民進黨會跟國民黨嚴重衝突！經過第一波、第二波，大家沉澱後，才會決定送到朝野協商。而在衝突階段，跟韓國瑜關係不大。