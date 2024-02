郭雪芙(右)與妹妹現身倫敦。(摘自郭雪芙臉書)

女神郭雪芙去(2023)年7月曾透露計畫出國遊學,龍年開春她便實現夢想,暫時放下台灣的演藝工作,16日飛往倫敦展開為期3個半月的遊學之旅,預計6月初返台。她17日於社群首發遊學生活文,寫下「All things are difficult before they are easy.(凡事先難後易)」,並分享幾張在倫敦街頭的照片,粉絲則紛紛祝福她有一趟美好的旅程。

郭雪芙經紀人表示,為了這趟遊學之旅以及堅持過年期間不工作、專心陪伴家人,郭雪芙在新戲《不如海邊吹吹風》1月底殺青後,可是捏緊大腿、咬著牙,每天清晨5、6點就開工,把上半年所有待執行的廣告拍攝等工作計畫在短短數天內壓縮完成。

郭雪芙此行有擔任她助理的妹妹及好友同行互相照顧,提前出發先去打理住宿、採買生活用品,一心想要學好英文的她,報名語言學校課程完全是「上好上滿」,周一到周五每天都從早上到晚,原本這期間有需要她短暫回台的工作安排,她也很抗拒,就怕延誤學業。經紀人忍不住提醒她不用這麼逼自己、要自在地享受難得的遊學生活。

她去年受訪時表示,想把英文學好這件事已經想了好久,前年開始向經紀人許願希望休一段長假出國遊學,原本計劃半年到1年不被准許,後來退而求其次,希望3個月到半年,就算只能去3個月,也希望好好體驗當地文化,「我已經這年紀了,再不去就老了」。原本她今年1月初就要出發,因為新戲《吹吹風》延遲殺青,遊學計畫才又往後延了1個月成行。

她曾坦言很期待出國有豔遇,算塔羅牌也說她有機會談異國戀,覺得如果可以在國外遇到不知道她是誰、單純喜歡她的人,也滿好的,「主要跟這人溝通聊天要是愉悅的,前提還是要帥哥」。