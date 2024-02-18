網路知名收費成人社交平台「OnlyFans」自開站以來，已成為不少男女賺錢的新管道！來自澳洲的一對雙胞胎姊妹花阿米莉亞（Amelia Maddison）和阿普麗爾（April Maddison），就靠著美色在獲利豐厚，不到2年就賺進驚人的「600萬澳幣」（約新台幣1.2億元）！

根據英國《每日郵報》報導，這對雙胞胎姊妹花除了臉上的痣以外，其他地方都長的一模一樣，她們從小就渴望賺錢，因此一到18歲2人就在當地一間酒吧當起脫衣舞女郎，直到她們發現「OnlyFans」平台，於是攜手當起了情色網美。

據了解，2人時常穿著相同的衣服製作影片內容，她們坦言，這份「新工作」能讓彼此擁有更多彈性的時間，而打著「雙胞胎」的招牌，姊妹倆也打開知名度，不到2年的時間就賺進「600萬澳幣」（約新台幣1.2億元），吸金能力超驚人！

事實上，雙胞胎姊妹原本打算一直隱瞞母親真相，直到一名親戚成為平台的付費會員，還將影片展示給她們的母親，兩人的網路「賣色工作」才被揭發，不過姐妹也向媽媽保證，賺來的錢能夠過上舒適的生活，「最重要的是我們很安全」。