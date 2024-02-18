台灣和印度政府16日透過視訊簽署勞務合作備忘錄（MOU），討論不斷。國民黨立委徐巧芯對此痛批民進黨，「跟你山盟海誓說不會開放印度移工，不過是五十多天的事，一選上就變臉」。胸腔科醫師蘇一峰則指出，今年印度新聞報導真的有這件事，去年早就講好了，引發網路熱議。

蘇一峰17日在臉書發文談印度移工十萬人，勞動部2023年11月16日對此直呼「假的！」但5天後的11月21日，勞動部竟然又改口稱「樂觀其成」。

蘇一峰分享新聞截圖強調，「今年印度新聞則報導真的有這件事，去年早就講好了！」

根據《中廣新聞網》報導指出：據了解，台灣和印度早在2020年就已經開始洽談移工合作事宜，不過因為新冠疫情而一度停頓，雙方直到去年9月大致敲定內容，原先規劃去年第四季就要簽署，但因有印度媒體指稱台灣將引進10萬印度移工，引發國內民間團體的反對，導致簽署時程延後。官員透露，MOU簽署後，勞動部將依條約締結法送請立法院查照，並儘速和印方展開工作層級會義討論執行細節，待各項籌備工作就緒後，才會公告實施，並由雇主依個別需求選擇引進。

台印度簽署勞工合作備忘錄（MOU）

網友表示「這政府全身上下都散發著謊言」、「綠營就是一群把人捅死之後就跑，然後再回來問人為什麼死了？怎麼沒人救他的人」、「這政府就是最大詐騙」、「民進黨執政就是要唬弄人民啦」、「想到功德總統還在辯論會上說不會呢」、「請問，10萬人的佣金，一年可以賺多少錢？」還有人提到，去年11月底曾發生印度男子北市街頭強擄3歲女童的事件，「不得不警惕！」

對此，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良17日說明指出，條文中明定印度方將依台灣需求招募及訓練印度移工，並依雙方法令規定引進僱用；且印度移工開放的行業及人數由台灣決定。所以絕無網路謠傳說要開放10萬人。他強調：「未來我們台灣要引進的行業及人數，完完全全由台灣決定，所以絕無網路謠傳說要開放10萬人的說法。」