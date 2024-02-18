美國航太總署(NASA)完成了去年秋天歐塞瑞斯號（Osiris-Rex）探測器帶回的貝努小行星(Bennu)樣本數量，正如先前預估，它超額的完成任務，碎石樣本是預估值的兩倍，NASA欣喜若狂。

美聯社報導，NASA官員報告稱，歐塞瑞斯號獲取了121.6公克的砂土與礫石，雖然這量似乎只是普通水杯的半杯多一點，但已創下外星球採樣紀錄，也是有史以來從月球以外收集到，最大量的水(以結晶的形式藏在砂石當中)。

樣本返回地球還傳了一個插曲，就是密封艙其中一個螺栓被意料外的砂土卡住，NASA的工程師一時之間還打不開，之後自行製作撬開工具，才在上個月打開了密封艙。

目前樣本存放在休士頓詹森太空中心的實驗室中，這些砂石的色澤一片漆黑，這是因為它們富含碳，科學家相信，它們還含有一些最古老的化學物質。

雖然歐塞瑞斯號已經超額完成任務，但人類總是貪心的，科學家認為它理論上可以裝載更多。當年它收集完砂石樣本，並且從星球表面離開時，有個大一點點的石頭卡住了容器的蓋子，使得在隨後的返航期間，一些砂石從未密閉的細縫中漂走了。

目前歐塞瑞斯號還在工作中，它並沒有墜回地球，而是前往另一塊近地小行星的路途中，但這已是額外的任務，所以它只會進行一次飛越與攝影，不會停下來採集樣本。