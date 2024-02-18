根據《自由時報》今天(18日)報導，美日有意協助台灣外交突破，數位部長唐鳳卻不願以部長名義參與聯合國會議。前立委郭正亮認為，唐鳳早就該下台了，這個聲音去年在民進黨內早就傳開了，大家早就對唐鳳受不了了。

郭正亮今(18日)在政論節目《新聞大白話》中表示，唐鳳大概是朝野兩黨共同認為不適任官員排名第一，早就應該下台了。本來民進黨認為比較適任的是資策會董事長郭耀煌，唐鳳只當過專案管理員，憑什麼當一個部長，所以就管得一蹋糊塗。

郭正亮接著表示，綠營是國安系統給媒體這個新聞。國安系統認為認知作戰台美要進行合作，唐鳳處理得很差。而國民黨這邊的議題可多了，政府打詐騙打到哪裡去了？到處都是電信詐騙、網路詐騙，數位部有發揮任何功能嗎？防疫期間，除了口罩國家隊之外，其他的網站哪一個能用？所以就可以看到這個人有多無能。

郭正亮不禁指出，到現在也看不出台灣整個數位產業，要往什麼方向走，所以根本就是一個不適任的部長。唐鳳早就該下來了，這個聲音去年在民進黨內早就傳開了，大家早就對唐鳳受不了了。完全就是總統蔡英文個人庇護唐鳳，完全沒有能力的人，還可以讓唐鳳去做專案。