澳洲一名24歲女模特兒安娜保羅（Anna Paul）以甜美臉蛋加上火辣身材，在當地相當有知名度，光在Instagram就擁有近250萬粉絲。怎料，安娜最近突然認了自己每幾個月都會微整形，還公開動整形手術的前後照，引起討論；對此，安娜希望粉絲不要有容貌焦慮，不需要用天然臉與動刀打針的臉做比較。

安娜17日在IG更新近況，身為人氣模特兒的她突然認了每幾個月會「進廠維修」，無論是打針或是做手術填充下巴，都為了讓臉蛋更完美；安娜還附上躺在手術床上的照片，醫護人員拿筆畫出要動刀的地方，還有術後她笑得非常燦爛。

安娜坦承她的漂亮臉蛋非天生，幾乎每個月會做微整形手術。（圖／摘自Anna Paul Instagram）

其實安娜不只大方承認整形一事，她用超殘酷事實呼籲粉絲們不要有容貌焦慮，也不需要對自己太嚴苛，尤其不用和網路上的帥哥美女比較，「因為你永遠不知道某人可能有動過什麼部位的手術」；她也補充表示，自己漂亮臉蛋並非天生，全靠定期「維修」換來的。

許多網友見到安娜整形自白都很驚訝，尤其她還是一個擁有上百萬粉絲的模特兒，紛紛留言稱讚她，「感謝妳勇敢承認這些，喜歡妳說的話，也很喜歡妳」、「妳真的很漂亮，下巴有沒有動刀都好看」、「說得真好，做不需要的就是比較，我會更愛我自己」。