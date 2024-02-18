新竹縣政府為加強青年公共參與和溝通機制、提供青年參與縣政管道，第2屆青年諮詢委員於去年正式上任，本屆共19名來自不同專業領域的青年委員，擔任召集人的新竹縣長楊文科日前特別邀請青年委員們暢談青年事務願景，期許青年諮詢委員能讓新竹縣的青年事務發展更具體、更契合實際需求。

青年諮詢委員除19名青諮委之外，還有6名機關代表，加上正副召集人及執行秘書共28名，任期自去年1月1日至今年12月31日。楊文科以2024年竹青展望為題與青年諮詢委員交流座談，同時傾聽青年的聲音及關注青年多元發展，希望新的一年與青年諮詢委員一同為新竹青年打造宜居及追夢城市。

在本次交流對談中，青年委員提問五花八門，涵蓋總統大選、直播主晚安小雞、減碳永續、水汙染及AI城市等多元議題，楊文科均給予正面回應，讓青年委員更理解政策內容及用意。

「這個城市是大家的新竹縣、是你我的家！」楊文科感謝青年委員貢獻心力維護這個城市、為年輕世代發聲，本屆從上任至今已提出25案提案，也希望藉由互動的平台，聆聽、了解青年朋友的聲音，為竹縣一同努力。

教育局長楊郡慈表示，青諮會在2024年度除例行大會外，規畫辦理Let's Talk公民參與培訓系列活動含工作坊及公共議題走讀、跨縣市交流等，今年也安排於4月與新竹市及苗栗縣的青年委員交流，期待透過有組織的交流學習，綜覽青年創業計畫、青年培力等公共議題，從中激發想法，促進新議題形成。